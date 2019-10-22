Учёные рассказали, что женщин притягивают мужчины с психопатическими нарушениями

Эксперты полагают, что такие мужчины отличаются спокойствием и самоуверенностью.

Канадские учёные выяснили, что женщинам нравятся не просто "плохие парни", но мужчины с явными психопатическими наклонностями. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе тестов выяснилось, что среди мужчин, которые набрали больше всего очков от проголосовавших женщин, есть те, кто при этом набрал высокий балл в тестах на психопатические расстройства.

Эксперты полагают, что такие мужчины отличаются спокойствием, самоуверенностью и умением сказать нужные слова в нужное время.

— Психопатичные мужчины обладают таким типом личности, который делает их привлекательными для противоположного пола на свиданиях. Это может объясняться тем, что они очень уверены в себе и точно знают, что сказать, чтобы завоевать внимание женщины, — рассказал аспирант из Университета Брока в Канаде Кристофер Бразил.

В интервью журналу Psypost он также отметил, что конечная цель проявления внимания со стороны таких мужчин — это личное удовольствие. Бразил посоветовал поближе знакомиться с людьми, чтобы случайно не "обжечься" об психопата.

В ходе тестирования 108 женщинам предложили просмотреть короткие видеоролики с мужчинами. После тестируемых женщин спросили, с кем из увиденных они хотели бы пойти на свидание и какие им нужны отношения. Мужчинам, в свою очередь, дали тесты на психопатические расстройства. Кроме того, представители сильной половины проходили тестирование на интеллект, отношение к женщинам и умение социализироваться.

По итогу исследования Бразил нашёл связи между наличием психопатических черт у мужчин и отношением к ним со стороны прекрасного пола. Отмечается также, что мужчинам с психическими отклонениями успешно удаётся соблазнять охранниц в тюрьмах, однако такие мужчины являются самыми жестокими заключёнными.

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