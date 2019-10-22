СМИ: Государство начнёт страховать накопительные пенсии

Страхование будет распространяться не только на номинальную часть вкладов, но и на инвестиционный доход.

Негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчётный депозитарий (НРД). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

По словам издания, государственное страхование будет распространяться не только на пенсионную часть накоплений, но и на инвестиционный доход. Такой способ пенсионных накоплений позволит увеличить ВВП на 3% в 2020–2021 году.

— Центральный оператор в НПО очень нужен. За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придётся вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад, — говорит вице-президент блока доверительного управления вэб.рф Александр Попов.

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) — это те средства, которые гражданин копит на старость добровольно. Аналоги действуют в западных странах, где развито функционирование индивидуальной накопительной системы. В России в настоящее время система накопительно-распределительная: взносы работающих граждан идут на выплаты действующим пенсионерам.

Сейчас средства в негосударственных пенсионных фондах, где россияне могут копить пенсию, защищены не полностью. Государство страхует только номинальные накопления, но не даёт гарантии в отношении инвестиционного дохода, отмечает инвестиционный стратег "БКС премьер" Светлана Кордо. Страхование с помощью НРД позволит снизить риски граждан.

В сентябре Минфин внёс на рассмотрение законопроект "О гарантированном пенсионном продукте". Он предполагает добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантию сохранности долгосрочных накоплений граждан со стороны государства, регистрацию накопительных счетов.