Близкая подруга Юлии Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Она рассказала, что не пытается "ловить хайп" на кончине артистки, а делает это по велению души.

Экс-директор и близкая подруга умершей Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в "Инстаграме" неизвестное ранее видео с певицей.

Она рассказала, что эти кадры были сделаны на дне рождения дочери Началовой — Веруши, как её называла сама Юлия. На праздник были приглашены самые близкие друзья семьи.

— Сегодня душа моя рвётся, скорбит и плачет. Такой вот выдался день! Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать, и сейчас я роняю слёзы на экран айфона... Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно всё то, что произошло! — написала Исаева.

Подруга подчеркнула, что она не "ловит хайп" и не спекулирует на кончине Началовой, публикуя посты с домашним видео.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.