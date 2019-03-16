Умерла Юлия Началова

О её экстренной госпитализации стало известно неделю назад. С тех пор врачи боролись за жизнь знаменитости.

Скончалась певица, телеведущая Юлия Началова. Об этом сообщает Super.ru. Смерть певицы стала следствием заболевания, из-за которого она находилась в больнице уже около недели.

Отмечается, что Началова скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу, однако певица операцию не перенесла.

PR-директор Юлии уже подтвердила информацию о её смерти.

Напомним, 11 марта 2019 стало известно, что Началову доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Менеджер сначала опровергала эту информацию, однако затем была вынуждена признать, что это так. Через два дня сообщалось уже о том, что Началову ввели в искусственную кому.

Вскоре стало известно, что прежде у Юлии был целый ряд очень серьёзных заболеваний: это подагра, системная красная волчанка, сахарный диабет второго типа.

К тому же, по данным СМИ, некоторое время назад она, по всей видимости, повредила конечность, но рана не была обработана должным образом, и началось нагноение. В результате в организме начался воспалительный процесс, что и вынудило Началову обратиться к врачам.

Уже сегодня днём сообщалось об операции, которая, видимо, и стала последней для Юлии. Хирургическое вмешательство проводили врачи из разных медучреждений.