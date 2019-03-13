Представитель Началовой подтвердила, что певица находится в тяжёлом состоянии

Точный диагноз артистки станет известен позднее — после консультации с наблюдающими певицу медиками.

Пресс-секретарь певицы Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила, что исполнительница находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Мы подтверждаем, что Юля в тяжёлом состоянии, — говорит Исаева. — Что касается её диагноза, то озвучить его будет возможно несколько позже — после консультации с наблюдающими артистку медиками.

Представительница добавила, что официальное коммюнике о состоянии Началовой будет выпущено в ближайшее время. Она также попросила журналистов не звонить родным певицы и врачам. Кроме того, Исаева сообщила, что рядом с исполнительницей находятся не только её родители, но и помощница по хозяйству, которую артистка считает родным человеком.

Дочь Началовой — 12-летняя Вера — знает, что мама находится в больнице, но её стараются не тревожить.

Утром 11 марта 2019 года Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Накануне СМИ написали, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Менеджер певицы Владимир Белов отказался от комментариев.