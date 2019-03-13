СМИ: Певицу Началову ввели в искусственную кому

Звезду подключили к аппарату ИВЛ, её представители больше не скрывают, что состояние певицы оценивается как тяжелое.

Состояние певицы Юлии Началовой по-прежнему вызывает беспокойство у поклонников. Сперва представители популярной исполнительницы скрывали информацию о её проблемах со здоровьем, однако минувшей ночью пиар-директор звезды Анна Исаева подтвердила: Началова госпитализирована в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. По информации КП, певицу ввели в искусственную кому.

Источники издания в медицинских кругах объясняют состояние звезды осложнением сахарного диабета, которое наступает вследствие дефицита инсулина в организме больного человека. Кроме того, у певицы обострилась подагра — заболевание суставов, которым долгие годы страдает 38-летняя Началова.

Как уже сообщал Лайф, утром 11 марта 2019 года Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Накануне СМИ написали, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Редакция Лайфа желает певице скорейшего выздоровления.