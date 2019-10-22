Трамп заявил о необходимости заключения ядерного договора с Россией и Китаем

Он также отметил, что на данный момент по уровню ядерного вооружения США идут на первом месте, Россия — на втором, а Китай — на третьем.

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что между Штатами, Россией и Китаем должен быть заключён трёхсторонний договор о сокращении разработки ядерного вооружения.

При этом он в очередной раз напомнил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был спровоцирован нарушениями условий соглашения со стороны России.

— Наши ядерные вооружения в потрясающем состоянии, они находятся на немыслимом доселе уровне. Мы разрабатываем новое ядерное [вооружение] — не потому, что я этого хочу. ... Я уверен, что мы сможем собраться с Россией и Китаем и разработать новый договор, чтобы мы не продолжали это сумасшествие, — заявил американский лидер.

Он также отметил, что на данный момент по уровню ядерного вооружения США идут на первом месте, Россия — на втором, а Китай — на третьем. Такая гонка стоит очень дорого и является очень опасной, подчеркнул Трамп.

— Ограничение — нам нужно ограничение. Нам не нужны 10 тысяч боеголовок, — заключил президент США.

При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что и Россия, и Китай заинтересованы в заключении подобного договора. Со своей стороны он назвал данное соглашение "потрясающим" и сказал, что "хотел бы стать частью этого".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что истинной причиной выхода США из ДРСМД является несоответствие договора целям Америки и стремление сдержать РФ и КНР.