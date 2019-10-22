Кинолог рассказал, как лучше всего кормить собаку

Главным критерием при подборе готового корма должны стать потребности и кондиция питомца: его вес, качество и блеск шерсти, активное поведение.

В кормлении собаки главное — соблюдать полноценный рацион и следить за внешним видом и самочувствием питомца. При этом неважно, ест ли питомец натуральные продукты или производственный корм.

— Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное — чтобы он был полноценный по составу, — цитирует РИА "Новости" президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

По его словам, главным критерием при подборе готового корма должны стать потребности и кондиция питомца: его вес, качество и блеск шерсти, активное поведение. Если в этом плане у собаки всё хорошо — значит, корм выбран правильно.

— Ну и, конечно, немаловажный критерий — доводы вашего кошелька, — добавил эксперт.

Однако если у домашнего любимца наблюдаются проблемы с пищеварением или какие-либо болезни, то по поводу питания стоит проконсультироваться с врачом-диетологом.

Ранее эксперты рассказали, что людям, чувствующим постоянное нервное напряжение, для разрядки эмоций лучше всего заводить кошек, собак или морских свинок.