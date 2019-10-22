Император Японии Нарухито вступил на престол в соответствии с конституцией

Император Японии Нарухито объявил о своём официальном вступлении на престол — в соответствии с законом об императорском доме и конституцией страны.

— Я взошёл на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру, — сказал монарх в ходе церемонии собственной интронизации.

Добавим, что сама церемония проходит в Сосновом зале императорского дворца. Для участия в ней прибыло 400 представителей 174 стран и территорий. В числе приглашённых есть и российский лидер Владимир Путин.

Церемония восшествия нового императора Японии Нарухито прошла 1 мая. Его отец, 85-летний Акихито, решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом. Он стал первым японским правителем за последние 200 лет, добровольно сложившим свои полномочия.