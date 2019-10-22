В Королёве мошенница похитила у 94-летнего пенсионера 100 тысяч рублей

Получив наличные от пожилого мужчины, злоумышленница подменила их купюрами "Банка приколов".

В Московской области мошенница обманом похитила у 94-летнего пенсионера 100 тысяч рублей. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Пожилой мужчина попросил женщину показать дорогу к стоматологии. В ходе разговора он пояснил, что собирается поменять коронку на зубе. На это злоумышленница ответила, что у неё есть родственник, который качественно и дёшево проделает ту же работу. Кроме того, мошенница представилась социальным работником и вызвалась помочь пенсионеру снять деньги в банке.

Для визита в банк она надела парик и солнцезащитные очки. После того как пенсионер снял более 100 тысяч рублей, они прошли к автомобилю злоумышленницы.

— Женщина попросила передать ей полученные денежные средства, чтобы их пересчитать и удостовериться, что пенсионера не обманули. Спустя пару минут злоумышленница вернула деньги мужчине, подменив их на билеты "Банка приколов", — добавила Петрова.

По возвращении домой пожилой мужчина обнаружил подмену и сразу же обратился в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения банка, установили личность подозреваемой и задержали её возле гостиницы в Сергиевом Посаде. При досмотре у неё были найдены похищенные деньги и купюры "Банка приколов".

Деньги пенсионеру вернули, а в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал, что мошенники по телефону развели пенсионера на миллион рублей.