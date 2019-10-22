Врач посоветовал носить чеснок на шее для профилактики простуды

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Фото © Pixabay

Чтобы избежать болезни, также рекомендуется проветривать помещения, ежедневно прибирать дома и хорошо высыпаться.

От сезонных гриппа и простуды защититься можно, главное соблюдать несколько простых условий. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

В частности, самый простой способ защититься от вирусов — чеснок. Несколько зубчиков этого продукта можно носить в небольшой коробочке на шее, что позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа, а также повысить иммунитет, — отметил он.

Эксперт добавил, что в чесноке содержатся особые соединения, которые очищают воздух от бактерий.

Кроме того, специалист отметил пользу оксолиновой мази. По мнению Зайцева, она служит прекрасным противовирусным средством, а также способствует повышению иммунитета.

Ранее Лайф писал, как защитить себя в сезон ОРВИ офисным работникам.

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