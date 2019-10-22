Все камеры видеонаблюдения в Москве будут распознавать лица

Глава МВД отметил, что, используя данные, полученные с камер, можно в реальном времени определять места с криминальной активностью.

Все камеры видеонаблюдения в Москве будут оснащены функцией распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на заявление главы ведомства Владимира Колокольцева.

— Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка трёх тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развёрнута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч, — заявил Колокольцев на международном полицейском саммите в Сеуле.

По словам министра, российские полицейские уже имеют успешный опыт использования технических возможностей на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и чемпионате мира по футболу 2018 года.

Колокольцев добавил, что с помощью анализа "больших данных", полученных при видеонаблюдении, в онлайн-режиме можно определять места с повышенной криминальной активностью.

Ранее сообщалось, что криминалисты СКР научились распознавать лицо преступника в маске.