Вспышка опасной гаффской болезни зафиксирована под Тюменью

Сейчас в больницах с таким диагнозом лежит три человека — все они члены одной семьи.

В Тобольском районе Тюменской области зафиксирована вспышка гаффской (или юксовской) болезни — сразу три человека поступили с этим диагнозом в больницы региона. Об этом сообщает URA.ru.

Болезнь развивается из-за употребления в пищу заражённой рыбы. В течение трёх суток у заболевших наблюдаются признаки пищевого отравления, однако затем начинаются судороги, острые мышечные боли. В конечном счёте отказывают почки и печень. Заболевание оканчивается смертью в 1–2% случаев.

В воскресенье, 20 октября, в больницу был доставлен мужчина, у него отнялись руки и ноги. С такими же симптомами на следующий день была госпитализирована женщина. Позднее их перевели в токсикологическое отделение больницы Тюмени. Кроме того, туда позднее поступил ещё один местный житель. Все пострадавшие — члены одной семьи.

— Предположительно, фактором передачи послужило употребление всеми членами семьи рыбы, которую они выловили сами, — цитирует агентство представителя регионального Роспотребнадзора.

Сегодня, 22 октября, в деревню Ачиры, где первоначально было зафиксировано заболевание, прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Они собираются взять пробы воды и рыбы в местных водоёмах и выявить причину заражения.

Ранее Лайф писал, что этим летом в Саратовской области зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). На начало июня было зарегистрировано около 300 больных, а к середине июля их число возросло до 848 человек.