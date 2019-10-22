Аспирин оказался смертельно опасен для детей

Противопоказания к приёму этого препарата никоим образом не связаны именно с гриппом.

Приём аспирина детям до 12 лет противопоказан не только при гриппе и сильной простуде, но и при любом другом заболевании. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

— Приём аспирина детям противопоказан. Неважно, при гриппе или при любой другой температуре. Это никак не связано именно с гриппом, — заявила она.

Она объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребёнка может развиться редкое тяжёлое заболевание — синдром Рея. При этом при позднем диагностировании оно может привести к летальному исходу.

— При синдроме Рея повреждается печень. Причём это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребёнка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать её, — добавила Ярцева.

В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.

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