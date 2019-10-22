В Балашихе "пациенты" сломали челюсть фельдшеру скорой

Сейчас нападавший находится в местном отделении полиции. По факту инцидента была начата проверка.

В Железнодорожном микрорайоне Балашихи рядовой вызов бригады скорой помощи обернулся для фельдшера сломанной челюстью и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл рано утром 21 октября. В скорую поступил звонок от женщины, пожаловавшейся на травму ноги, которую ей нанёс сожитель. На помощь пострадавшей выехали медики.

Когда фельдшер уже оказывал женщине помощь, пьяный сожитель дамы начал вести себя буйно. В итоге мужчина 1990 года рождения ударил медика по лицу. Впоследствии у работника скорой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб нижней челюсти.

Буйного жителя Подмосковья доставили в балашихинский отдел полиции. Была инициирована проверка.

Ранее Лайф писал, что житель Иркутска напал с ножом на врача скорой, который оказывал ему помощь.