В Перми в бассейне утонула 10-летняя девочка

Инцидент произошёл в спортивном комплексе "Олимпия". Детали гибели ребёнка не уточняются.

В Перми в бассейне утонула десятилетняя девочка. Об этом сообщает газета "Аргументы и факты".

Трагедия произошла вечером во вторник, 22 октября, в бассейне "Олимпия". Вызов поступил в 17:43. На место инцидента приехали две бригады скорой помощи, одна из них реанимационная.

Врачи приложили все силы к тому, чтобы откачать десятилетнюю девочку, но спасти её не удалось. Ребёнок скончался.

Сейчас следователи выехали на место происшествия. Как подчеркнули в региональном управлении СКР, по данному факту уже была инициирована проверка.

Ранее Лайф писал, что в Татарстане ребёнок впал в кому после занятий в бассейне фитнес-центра.