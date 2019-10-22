Перестрелка в Ростовской области произошла из-за земли

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Перестрелка в Ростовской области, в результате которой погибло пять человек, произошла из-за земли: две семьи не поделили участок. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в побоище принимали участие около 14 человек. Одна конфликтующая семья занималась скупкой земли. Недавно они купили участок у кооператива, но не успели оформить на него документы. Владельцы кооператива воспользовались этим и вспахали землю, из-за этого и начался конфликт, который привёл к перестрелке.

В полиции подтверждают, что в одном из хуторов между местными жителями возник конфликт из-за участка по выпасу скота.

Как ранее сообщал Лайф, жертвами стрельбы на хуторе Чернозубовка стали пять человек, ещё двое пострадали.