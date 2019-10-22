Мама Тимати набила татуировку в честь второго внука

На свою руку женщина нанесла перманентный рисунок в виде римских цифр — даты рождения малыша.

Мама известного российского рэп-исполнителя Тимоти Симона Яковлевна сообщила подписчикам в "Инстаграме", что сделала татуировку в честь новорождённого внука.

На кадрах, которые Симона выложила в социальной сети, видно, как тату-мастер набивает на её руке римские цифры — дату рождения малыша. При этом заметно, что сверху у женщины уже есть татуировка, набитая в честь внучки Алисы, которая родилась у артиста от модели Алёны Шишковой.

Напомним, что 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. У него и Анастасии Решетовой родился сын, которого они назвали Ратмир, в честь погибшего в ДТП друга рэпера Ратмира Шишкова, который принимал участие в "Фабрике звёзд — 4".