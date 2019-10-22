Владельцы панда-кафе выдавали за медведей покрашенных собак

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Фото © Twitter / CGTN

В китайском кафе в городе Чэнду обманывали постояльцев, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау. Об инциденте сообщает Би-би-си.

Новость о "перевоплощениях" в кафе возмутила общественность. Ветеринар Ли Дайбинг заявил, что краска может нанести вред коже и шерсти домашних животных.

В кафе же заверили, что пользовались дорогой и качественной краской и каждое такое окрашивание обходилось примерно в 13,5 тысячи рублей.

К сожалению, практика перекрашивания собак в панд встречается не только в Китае. Лайф рассказывал, что в Сочи фотографы перекрасили щенка чау-чау и предлагали туристам сфотографироваться с "пандой" в 40-градусную жару.

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