Владельцы панда-кафе выдавали за медведей покрашенных собак

В китайском кафе в городе Чэнду обманывали постояльцев, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау. Об инциденте сообщает Би-би-си.

Chinese 'panda' pet cafe raises eyebrows https://t.co/ZFIsJTwHx1 — BBC Asia (@BBCNewsAsia) October 22, 2019

Новость о "перевоплощениях" в кафе возмутила общественность. Ветеринар Ли Дайбинг заявил, что краска может нанести вред коже и шерсти домашних животных.

Panda or dog? 🐼🐶



Chow Chow puppies dyed to look like pandas inside a café in southwest #China's Chengdu City pic.twitter.com/xBzgI6yr06 — CGTN (@CGTNOfficial) October 22, 2019

В кафе же заверили, что пользовались дорогой и качественной краской и каждое такое окрашивание обходилось примерно в 13,5 тысячи рублей.

К сожалению, практика перекрашивания собак в панд встречается не только в Китае. Лайф рассказывал, что в Сочи фотографы перекрасили щенка чау-чау и предлагали туристам сфотографироваться с "пандой" в 40-градусную жару.