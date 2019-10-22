Британский парламент во втором чтении принял законопроект о Brexit

Решение было принято по результатам голосования, за высказались 329 депутатов палаты общин, ещё 229 — против.

Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект по Брекситу, в который был включён текст новой сделки с ЕС.

Решение принято по итогам голосования. В поддержку билля, внесённого кабинетом министров, высказались 329 членов палаты общин, 229 оказались против.

Это голосование стало первым, на котором правительство премьер-министра Бориса Джонсона одержало победу с момента прихода к власти в конце июля.

Напомним, 17 октября саммит глав ЕС одобрил новую сделку по Брекситу. Евросовет одобрил выход Великобритании из союза и предложил ей и Европарламенту предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу с 1 ноября.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил, что в том случае, если народные избранники проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, придётся провести внеочередные выборы в парламент. Политик неоднократно сообщал о твёрдом намерении завершить Брексит 31 октября — с соглашением или без него.