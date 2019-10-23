Лукашенко поручил Совбезу отреагировать на размещение танков США в Литве

Секретарь Совета безопасности также выразил обеспокоенность грядущими учениями НАТО в Польше, Литве и Латвии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны подготовить адекватный ответ на размещение танков США на территории Литвы в непосредственной близости от белорусской границы. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, его слова приводит БелТА.

— Это (полигон Пабраде в 15 км от границы Белоруссии. — Прим. Лайфа) один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения, — отметил Зась.

Он подчеркнул, что любая страна разрабатывает ответные меры на подобные ситуации. Предложения по реагированию будут представлены Лукашенко на следующей неделе.

Госсекретарь Совбеза также выразил обеспокоенность по поводу учений НАТО Defender Europe, которые пройдут в 2020 году в том числе в Литве, Польше и Латвии. Он сказал, что реакция президента адекватна происходящему, поскольку нарастает тенденция милитаризации и противостояния между центрами силы.

Ранее президент России Владимир Путин также прокомментировал предстоящие учения НАТО, заявив, что Россия их не приветствует, но относится спокойно.