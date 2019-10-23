Пользователи Сети раскритиковали наряд жены Зеленского на интронизации Нарухито

Первая леди была одета в длинное платье лимонного цвета и такого же цвета полупрозрачные перчатки.

Пользователи "Инстаграма" раскритиковали наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она явилась на интронизацию японского императора Нарухито. В частности, жену президента Незалежной обвинили в неуважении к традициям страны.

Жёлтый цвет — это проявление неуважения к императорской семье! Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии vl.charlie

Дело в том, что первая леди была одета в длинное платье лимонного цвета и такие же перчатки. Комментаторы пояснили, что в Японии жёлтый цвет могут использовать только члены семьи императора.

— Флаг семьи императора Японии — 16-лепестковая жёлтая хризантема на сумаховом фоне. Поэтому жёлтые цвета — это цвета семьи императора, — пишет один из пользователей.

В комментариях жены президента также многие критиковали стилистов пары.

Фото хорошее. А вот стилистов нужно поменять blonda8575

Ранее стилист Влад Лисовец объяснил, почему неуместно критиковать образы первой леди Украины.