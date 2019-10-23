Россия готова обсудить возможность полёта астронавта из США на "Союзе"

В случае если космические корабли Starliner и Crew Dragon не будут готовы к октябрю 2020 года, "Роскосмос" готов пересмотреть программу и предоставить место американцу.

Россия готова обсудить с США возможность полёта американского астронавта на "Союзе" в случае, если корабли Соединённых Штатов не будут готовы к моменту очередной экспедиции на МКС в октябре 2020 года. Об этом заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв, сообщает РИА "Новости".

Обе стороны надеются на то, что американские ракеты всё же будут готовы, поскольку в противном случае придётся менять российскую программу.

— Если нам придётся менять программу, это будет болезненно, но будем оптимизировать, исходя из общих соображений. Но пока они не сказали, что им надо, сильно надеются, что их корабли полетят, и мы надеемся тоже, потому что для нас продажа мест не является самоцелью. Наша цель — выполнение программы, — подчеркнул Крикалёв.

Последний астронавт США, который полетит на МКС на российском "Союзе", должен будет вернуться на Землю в октябре. Если к этому времени не будут готовы к полёту новые американские корабли Starliner и Crew Dragon, американский сегмент станции рискует остаться без астронавта.

США потеряли возможность самостоятельно отправлять людей в космос в 2011 году после завершения программы "Спейс шаттл". В настоящее время НАСА возлагает большие надежды на компанию Илона Маска SpaceX. Глава агентства заявил о том, что сотрудничество с "Роскосмосом" продолжится, поскольку МКС не может остаться без американского присутствия.