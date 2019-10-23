"Роскачество" выявило содержание плесени в ряде ромашковых чаёв, настоев и БАДов

Для лечения специалисты порекомендовали использовать ромашку аптечную, а вот в чай лучше заваривать ромашку римскую.

Эксперты "Роскачества" проверили 25 торговых марок, продающих БАДы, лекарственные средства или чаи с добавлением натуральной ромашки. В продукции пяти из них была обнаружена плесень. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что 20 исследуемых торговых марок производят свою продукцию на территории России. Остальные пять — по одной стране на фирму: Чехия, Индия, Шри-Ланка, Азербайджан и ОАЭ.

В организации также уточнили, что исследования проводились по 186 критериям. Из них 145 — это проверка на пестициды.

Не выдержали испытаний на качество торговые марки "Алтай", "ФармГрупп", "Наследие природы", GreenSidе и "Витацентр". Причём большинство из них — БАДы, только последний образец — чай. Помимо плесени в продукции упомянутых марок обнаружено повышенное содержание аэробных микроорганизмов.

При этом товары всего четырёх торговых марок соответствуют как обязательным, так и опережающим требованиям "Роскачества". Речь идёт о лекарственных средствах торговых марок "ФармаЦвет" и "Ст.-Медифарм", чаях "Просто азбука" и Milford.

Для лечения специалисты порекомендовали использовать ромашку аптечную, а вот в чай лучше заваривать ромашку римскую — у неё более насыщенный аромат, меньше горечи, но и полезных свойств тоже меньше.

— К сожалению, большинство до сих пор не видит разницы между ромашкой аптечной, чаем ромашковым и БАДами. Людей сбивает с толку и то, что ромашковый чай можно купить как в аптеке, так и в магазине. <...> На упаковке должно быть написано "Лекарственное средство". Только в нём теоретически есть в достаточном количестве полезные эфиры и флавоноиды, — пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации заслуженных врачей России Эмма Хачатурова.

Ранее специалисты "Роскачества" объясняли, как выбрать самую полезную аптечную ромашку. Прежде всего, отметили они, нужно обращать внимание на дату упаковки и фасовки товара.