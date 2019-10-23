СКР возбудил дело после загадочной смерти троих рабочих на руднике "Норникеля"

Следователи допросили сотрудников предприятия, осмотрели место трагедии и назначили ряд судебных медицинских экспертиз, так как причина смерти до сих пор не установлена.

После гибели трёх рабочих на руднике "Таймырский", который принадлежит "Норникелю", Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц".

— По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом, — сообщили в СКР.

Уже осмотрено место трагедии, назначены судебные экспертизы тел погибших. Кроме того, следователи запросили документацию и допросили работников рудника.

Как уже сообщал Лайф, 22 октября двое сотрудников рудника отправились на глубину 1345 метров для проверки состояния объекта. Когда они не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того как они втроём перестали выходить на связь, на их поиски отправилась вся группа, которая и обнаружила тела трёх погибших.

При этом СМИ не исключали, что рабочие могли стать жертвами выброса газа: метана или диоксида углерода.