Военная полиция РФ начала патрулирование передовых позиций в районе Манбиджа

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Фото © AP Photo / Sergei Grits

Всего десять дней назад эту территорию патрулировали американские военнослужащие.

Военная полиция России начала патрулировать передовые позиции сирийской армии на северо-востоке от города Манбиджа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

Маршрут пролегает в нескольких километрах от деревни Кейрат, неподалёку от впадения реки Саджур в Евфрат. Ещё десять дней назад эту территорию патрулировали американские военные, которые после начала турецкой операции "Источник мира" покинули Сирию.

Напомним, накануне прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.

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