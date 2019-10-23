Военная полиция РФ начала патрулирование передовых позиций в районе Манбиджа

Всего десять дней назад эту территорию патрулировали американские военнослужащие.

Военная полиция России начала патрулировать передовые позиции сирийской армии на северо-востоке от города Манбиджа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

Маршрут пролегает в нескольких километрах от деревни Кейрат, неподалёку от впадения реки Саджур в Евфрат. Ещё десять дней назад эту территорию патрулировали американские военные, которые после начала турецкой операции "Источник мира" покинули Сирию.

Напомним, накануне прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.