Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полёт над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командование Вооружёнными силами США в Европе.
Учения в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнёрами" продолжались 12 часов. В них приняли участие военные из Румынии, Украины и Грузии.
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 19 октября 2019 г.
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 20BS), бортовые номера 60-0025 и 61-0010, позывные #AFKAI11 #AFKAI12 , взлетевшие с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD,#ICAO: #EGVA), в воздушном пространстве Германии🇩🇪. pic.twitter.com/HddCYGuJaR
Как ранее в "Твиттере" сообщал мониторинговый ресурс PlaneRadar, тренировка проходила 19 октября, во время неё один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.
В октябре также стартовали учения НАТО в Германии со сценарием атомной войны. На манёврах отрабатывается применение самолётов для транспортировки ядерного оружия.
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