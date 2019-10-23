Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

В совместной тренировке, которая продлилась 12 часов, участвовали военные из Румынии, Украины и Грузии.

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полёт над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командование Вооружёнными силами США в Европе.

Учения в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнёрами" продолжались 12 часов. В них приняли участие военные из Румынии, Украины и Грузии.

Как ранее в "Твиттере" сообщал мониторинговый ресурс PlaneRadar, тренировка проходила 19 октября, во время неё один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

В октябре также стартовали учения НАТО в Германии со сценарием атомной войны. На манёврах отрабатывается применение самолётов для транспортировки ядерного оружия.