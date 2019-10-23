В Минобороны РФ рассказали о перехвате американского B-52 над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 в Чёрном море взял на сопровождение американский бомбардировщик B-52H. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
19 октября американский самолёт приблизился к российской границе, где его встретил истребитель ВКС РФ. Отмечается, что B-52H пролетел на расстоянии порядка 70 километров от границы. После выполнения боевой задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.
Напомним, ранее сообщалось, что B-52 ВВС США провели совместную тренировку с Украиной, Грузией и Румынией, в рамках которой была сымитирована бомбардировка Крыма.
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