В Минобороны РФ рассказали о перехвате американского B-52 над Чёрным морем

Американский бомбардировщик пролетел примерно в 70 километрах от российской границы.

Российский истребитель Су-27 в Чёрном море взял на сопровождение американский бомбардировщик B-52H. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

19 октября американский самолёт приблизился к российской границе, где его встретил истребитель ВКС РФ. Отмечается, что B-52H пролетел на расстоянии порядка 70 километров от границы. После выполнения боевой задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что B-52 ВВС США провели совместную тренировку с Украиной, Грузией и Румынией, в рамках которой была сымитирована бомбардировка Крыма.