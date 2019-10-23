Глава Калмыкии назначил постпредом при президенте звезду КВН

Речь идёт о Сангаджи Тарбаеве, который выступал за команду "Сборная РУДН" с 2002 по 2007 год и даже был капитаном.

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России. Об этом Хасиков сообщил в своём инстаграме.

О Сангаджи глава региона отозвался как о состоявшемся общественном деятеле, успешном предпринимателе и управленце, за плечами которого целый ряд реализованных проектов. Хасиков убежден, что новому постпреду по силам "задачи любой сложности".

— Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось, — говорится в его посте в Instagram.

Напомним, что Сангаджи Тарбаев выступал за команду КВН "Сборная РУДН" с 2002 по 2007 год. При нем команда завоевала титул Чемпионов Высшей лиги КВН (2006 год) и стала обладателем Большого КиВиНа в золотом. После ухода из КВН он продолжил работу сценариста, актёра и продюсера. Сангаджи — продюсер телепроектов "ДаЁшь МолодЁжь!", "Видеобитва", "Светофор", "Случайные связи", "Одна за всех" (СТС), а также спортивного шоу FIGHT NIGHTS. Кроме того, он обладатель премии ТЭФИ-2011 (сериал "Одна за всех").

К слову, ранее еще один кавээщик занял высокий пост, но уже в украинском правительстве. Президент Владимир Зеленский назначил советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса известного в стране бывшего участника КВН и продюсера "Квартала 95" Сергея Сивохо.