Звезда КВН 90-х получил высокий пост у Зеленского

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Фото © Facebook / Сергей Сивохо

Сивохо отметил, что данное назначение для него является "большой ответственностью".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса известного в стране бывшего участника КВН и продюсера "Квартала 95" Сергея Сивохо. Об этом шоумен сам сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Сивохо поделился со своими подписчиками фотографией выданного в аппарате Рады удостоверения и заявил, что новую неделю начинает с новой должности.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/sivokho/?__xts__%5B0%5D=68.ARBPgXF2QDRWeO__nEjtStfFp0i7XKp4PGyew66I4t0bh5BZGo1ZLhuQuCxbbpmam8-8Ecqo44opLQasVPHtSp2EqsZ8DUGtBnDnORxQ4KZq09z9z1NgyQpPdlX7lXCvO9HuVJ05Rd5_P3wFytVTlpg-FN5W1GDaTBAgdofQ4cZ3d1Er05zUGw9mdSLxDBtb-8zemzpgecclfSyjNgyJykAZunCxs4saLdTgywy3SPiRA3pVK2Pd1Bonp_K-SKbLyQTtogKiSKEztMih8fkHQKJ0v2HOLrRxPNfTG6rlgCfgsdKT_OWTFJn0r0QsN-Ot4cHYi20P9FoUeG8ksTnEra8&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Сергей Сивохо</a></p>

Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу! — написал он.

50-летний Сивохо родился в Донецке, где окончил Донецкий политехнический институт со специальностью инженер-металлург, работал в Донецком НИИ чёрной металлургии. Затем переехал в Киев, где окончил музыкальную школу по классу баяна. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Креативный продюсер ООО "Квартал 95". Выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, но проиграл.

Ранее Лайф писал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Данилюк неожиданно написал заявление об отставке. На его должность указом президента был назначен Алексей Данилов.

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