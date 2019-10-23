Железнодорожную часть Крымского моста испытывают тяжёлой нагрузкой — видео

Специалисты внимательно наблюдают за тем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов. Это атмосферное давление, температура, влажность воздуха и, конечно, испытание весом.

Железнодорожные конструкции моста через Керченский пролив проходят испытания тяжёлой нагрузкой. Об этом сообщает в среду инфоцентр "Крымский мост". В испытаниях задействованы технические железнодорожные составы, состоящие из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем суммарным весом почти 2,5 тысячи тонн.

Гружёные составы перемещаются по разным схемам, отрабатывая различные сценарии движения. В это время состояние опор и пролётных строений фиксируют различные приборы и датчики: тензометры, инклинометры и акселерометры.

— Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчётных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными, — сообщают в инфоцентре.

Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в России. Его длина — 19 километров. В мае прошлого года президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту, сев за руль КамАЗа.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который соединяет Керченский и Таманский полуострова, будет запущено по графику. Как уже сообщал Лайф, первые поезда пройдут по Крымскому мосту в декабре.