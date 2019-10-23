Автомобиль сбил двух сотрудниц полиции в центре Москвы и скрылся

Инцидент произошёл около полудня возле дома № 6 по Погорельскому переулку (ЦАО). Как сообщает столичный главк ГИБДД РФ в своём твиттере, автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся.

В 12.10 на Погорельском переулке возле дома 6 водитель автомобиля сбил 2 пешеходов и скрылся с места #дтп. Принимаются меры к задержанию. #гибдд #задержание — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 23 октября 2019 г.

РИА "Новости", в свою очередь, сообщает, что пострадавшие — сотрудницы МВД РФ, которые в момент инцидента были в штатской одежде. Информация об их состоянии, а также другие детали ДТП выясняются.

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