Автомобиль сбил двух сотрудниц полиции в центре Москвы и скрылся

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Фото © Shutterstock

Инцидент произошёл около полудня возле дома № 6 по Погорельскому переулку (ЦАО). Как сообщает столичный главк ГИБДД РФ в своём твиттере, автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся.

РИА "Новости", в свою очередь, сообщает, что пострадавшие — сотрудницы МВД РФ, которые в момент инцидента были в штатской одежде. Информация об их состоянии, а также другие детали ДТП выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как в Иванове водитель без прав протащил полицейского по асфальту.

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