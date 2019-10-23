В Британии сняли на видео грузовик с 39 мертвецами внутри

Thirty-nine people, including a teenager, have been found dead inside a lorry container at an industrial park in Essex.— Sky News (@SkyNews) 23 de outubro de 2019
Police and ambulance crews were called following the discovery at Waterglade Industrial Park in Grays at 1.40am.
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Британский канал Sky News опубликовал в Twitter видео с места обнаружения грузовика с 39 мертвецами внутри.
Напомним, сегодня в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 38 взрослых и одного подростка. Предполагается, что машина прибыла из Болгарии. 24-летний водитель арестован по подозрению в убийстве, сейчас идёт процесс идентификации погибших.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясён инцидентом, и выразил соболезнования близким погибших.
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