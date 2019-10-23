В Британии сняли на видео грузовик с 39 мертвецами внутри

3608

Британский канал Sky News опубликовал в Twitter видео с места обнаружения грузовика с 39 мертвецами внутри.

Напомним, сегодня в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 38 взрослых и одного подростка. Предполагается, что машина прибыла из Болгарии. 24-летний водитель арестован по подозрению в убийстве, сейчас идёт процесс идентификации погибших.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясён инцидентом, и выразил соболезнования близким погибших.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×