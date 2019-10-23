В Татарстане многодетный отец убил жену и покончил с собой

Тела супругов обнаружили их родственники, они обеспокоились, что близкие слишком долго не выходят на связь. У пары остались трое маленьких детей.

Житель Нижнекамска убил свою 31-летнюю жену и покончил с собой. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

— В квартире одного из домов по проспекту Химиков города Нижнекамска 22 октября обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти, а также её 54-летнего супруга, — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина задушил женщину, после чего покончил с собой. Тела супругов обнаружили родственники: обеспокоенные тем, что пара не выходит на связь, они приехали к их дому и увидели через окно мёртвую хозяйку, после чего вызвали полицию.

Как уточняет РИА "Новости", у супружеской пары остались трое малолетних детей. В момент инцидента они находились у родственников.

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