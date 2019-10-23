Попавшая в больницу Малышева дала советы при гипертоническом кризе

Телеведущая советует после пережитого неотложного состояния пройти обследование.

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева, которая накануне попала в больницу с гипертоническим кризом, рассказала, какие меры необходимо принять в случае ухудшения состояния.

Во-первых, Малышева рекомендует вызвать скорую помощь и выпить капотен.

— Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы скорая могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна и всё это сделала. Выпейте капотен. Он очень медленно снижает давление. Это хорошо. Быстро снижать давление нельзя, — написала Малышева в "Инстаграме".

Даже в том случае, если препарат подействовал и врачи скорой помогли снизить давление, врач советует не отказываться от госпитализации.

— С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения, — заключила она.