Украина признана самой бедной страной Европы в 2019 году

На противоположном полюсе оказался Лихтенштейн, покупательная способность жителей которого в 4,5 раза выше среднеевропейской.

Украина заняла последнее место в рейтинге европейских стран по покупательной способности населения в 2019 году. Данные исследования опубликовала компания Growth from Knowledge.

— Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро, — говорится в исследовании.

Показатели выше среднего имеют 16 стран, ниже среднего — 26. Средняя покупательная способность жителей Европы составляет 14 739 евро. Первое место в рейтинге занял Лихтенштейн, покупательная способность жителей которого оценивается в 67 550 долларов. Это в 4,5 раза выше среднего показателя по континенту.

На втором месте в рейтинге расположилась Швейцария (42 067 евро), на третьем — Люксембург (35 096 евро). Помимо Украины, низкая покупательная способность отмечена в Молдавии и Косово.

Ранее Надежда Савченко призвала украинцев отказаться от помощи США, отметив, что украинцы бедные, но гордые.