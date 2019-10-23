Диетолог рассказала, кому могут навредить яйца

Также врач напомнила о состоянии рефлюкса, которое вызывает изжогу и горечь во рту. Происходит это из-за употребления яиц перед сном.

Куриные яйца следует есть с осторожностью страдающим сахарным диабетом. Об этом в беседе с изданием "АиФ" рассказала диетолог Елена Соломатина.

— У них (диабетиков. — Прим. Лайфа), как правило, сосуды уже поражены сахаром и есть повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у таких людей значительно выше. А атеросклероз, как известно, является причиной инсультов и инфарктов, — сказала медик.

Также диетолог рекомендовала не употреблять яйца тем, кто имеет проблемы с желудком. В частности, речь идёт о панкреатите в стадии обострения. При заболеваниях печени и желчного пузыря стоит потреблять продукт с осторожностью, ведь желток обладает желчегонными свойствами и может вызвать обострение желчнокаменной болезни.

Соломатина отметила, что совсем яйца нельзя есть людям, у которых повышенный холестерин, а также тем, кто страдает от индивидуальной непереносимости продукта.

Кроме того, медик рассказала о состоянии рефлюкса, при котором кислое содержимое желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу и горечь во рту. Происходит такое чаще всего, когда человек ложится сразу после приёма пищи. Именно поэтому диетолог не советует употреблять яйца перед сном.

Ранее россиян раскритиковали за чрезмерное потребление куриных яиц.