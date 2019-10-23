Россиянка нанесла своей матери более 180 ударов ножом

Невероятное по своей жестокости преступление произошло в Брянске, а мотивом стала ревность.

В Брянске перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которая обвиняется в зверском убийстве своей матери-пенсионерки. Жестокое преступление произошло ещё в марте текущего года, однако его детали стали известны только сейчас.

По данным следствия, в квартире на улице Камозина между женщинами возник конфликт на почве ревности. Дочь завела ухажёра, начала приводить его домой, а во время одного из визитов ей показалось, что 69-летняя мать оказывает ему знаки внимания. Выставив мужчину за дверь, родственницы решили выяснить отношения. И дочь, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, вдруг схватилась за нож.

На теле пожилой женщины следователи насчитали 184 удара ножом.

— Собранные доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее Лайф рассказывал, как москвич пригласил мать на постановку "Царя Эдипа", чтобы затем убить её. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.