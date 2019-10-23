Самая непонятная сцена из финала "Игры престолов" получила объяснение

Из сценария стало ясно, почему Мать Драконов решила поступить жестоко с жителями уже и так захваченной территории.

Поклонники не перестают обсуждать финальный эпизод культового сериала "Игра престолов", снятого по книгам фантаста Джорджа Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени". На этот раз фанаты саги нашли объяснение самой "жаркой" сцены эпизода — решению Дейенерис сжечь всю Королевскую Гавань. В этом помог текст сценария.

Как сообщает британский таблоид Mirror, отрывок посвящён сцене, когда Пёс уговаривает Арью Старк отказаться от мести Серсее Ланнистер и покинуть Красный замок. В этот момент в сценарии говорится, что основное внимание уделяется "полёту Дейенерис Таргариен, в особенности сцене, когда она смотрит на тронный зал — комнату, которую построили её предки".

Именно здесь Дейенерис видит на окнах знамёна дома Ланнистеров вместо герба её дома и воспринимает это в качестве "символа всего, что у неё отобрали".

Именно эта деталь по сценарию "доводит её до неописуемой ярости", после чего Мать Драконов начинает сжигать башни Красного замка и уничтожать всех, кто находится внутри него. В итоге она убивает не только свою противницу Серсею, но и мирных жителей.

Напомним, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодование среди зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон.