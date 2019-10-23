В ПФР оценили перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с начала 2016 года.

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в следующем году потребуется 368 миллиардов рублей.

— Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет, — сказал Дроздов на заседании в Госдуме.

С января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты и члены Совета Федерации неоднократно призывали вернуть индексацию тем пенсионерам, кто получает низкую зарплату. В сентябре этого года Министерство труда сообщило, что с 1 января 2020 года повышенные пенсии выплатят 30 миллионам россиян. Рост составит 6,6%.

Ранее СМИ сообщили, что государство начнёт страховать накопительные пенсии.