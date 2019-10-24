В Карелии медведь в цирке набросился на дрессировщика — видео

В Карелии медведь напал на дрессировщика в цирке прямо во время представления. Видео одной из посетительниц шоу попало в Сеть.

— У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделали ограду для безопасности зрителей, — пишет очевидица на своей странице "ВКонтакте".

На кадрах записи видно, как при исполнении одного из трюков программы зверь ни с того ни с сего кидается на дрессировщика и начинает его кусать.

После того как хищника отпугнули от артиста цирка, он направился в сторону секции со зрителями, но зверя быстро утихомирили.

Ранее министр культуры Украины высказался в поддержку перехода на цирк без использования животных.