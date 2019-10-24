СМИ: Минпромторг ужесточит наказание за недолив топлива на заправках

По актуальной версии законопроекта штраф за недолив топлива составит 1% от общей выручки АЗС за год.

В 2021 году планируется ужесточение наказания за обман автовладельцев. Так, Минпромторг предлагает ввести оборотные штрафы от 500 тысяч рублей за недолив топлива при заправке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.

Уточняется, что данный закон планировали внести в Госдуму ещё в осеннюю сессию. Однако там его отправили обратно в министерство, мотивировав это тем, что до принятия нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) все законопроекты о его изменениях блокируются. Принятия обновлённого КоАП ожидают в следующем году, а вот вступит он в силу с 1 января 2021 года.

В настоящее время Минпромторг готовит инициативу о том, чтобы изменения относительно штрафов за недолив топлива были учтены при разработке нового кодекса.

По актуальной версии законопроекта штраф за недолив топлива составит 1% от общей выручки АЗС за год. Но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение закона повлечёт увеличение штрафа до 3% от выручки — но не менее двух миллионов рублей.

В настоящее время эти штрафы гораздо меньше: от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 — для юридических.

Ранее в ходе проверки Росстандарта выяснилось, что на каждой пятой бензоколонке в России недоливают топливо.