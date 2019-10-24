Очевидица рассказала подробности нападения медведя на дрессировщика в Карелии

Очевидица нападения медведя на дрессировщика в Карелии дала эксклюзивный комментарий Лайфу, в котором рассказала подробности происшествия.

— Во время представления дрессировщик дал еду медведю, видимо мало, и он набросился на него! Сначала несколько секунд, пока записывала видео, все думали, что это сценарий! — рассказала посетительница цирка.

По её словам, паника началась, когда помощник достал шокер и ударил зверя, пытаясь отбить его от поваленного на арену дрессировщика. Люди стали выбегать из зала. Сама женщина происходящего на тот момент уже не видела — она закрывала ребёнка, чтобы тот не увидел жестокую сцену.

— Они довольно быстро его убрали — с помощью еды и шокера. Но медведь успел пройтись в бешеном состоянии по арене, чем жутко напугал народ, — поделилась очевидица.

Инцидент произошёл вечером, 23 октября. Лайф публиковал видео с обернувшегося ЧП представления.