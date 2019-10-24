СМИ: Поставки лайнеров SSJ-100 могут дойти до минимума с 2012 года

На следующий год у производителя остаётся лишь заказ авиакомпании "Аэрофлот", который был сделан в 2018 году.

Поставки самолётов Sukhoi Superjet-100 могут дойти до минимального уровня начиная с 2012 года. Об этом газете "Ведомости" сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В нынешнем году "Гражданские самолёты Сухого" поставят лишь 15 машин: десять в лизинг "Аэрофлоту", ещё пять — региональным перевозчикам, в числе которых авиакомпании "Азимут" и "Северсталь". Это означает, что число поставленных лайнеров дойдёт до минимума за семь лет, а падение в сравнении с 2018 годом составит 30%.

При этом на следующий год у производителя остаётся лишь заказ авиакомпании "Аэрофлот", который был сделан в 2018 году. Тогда перевозчик заказал ещё 100 лайнеров в дополнение к своим 50, которые были ранее.

Ранее Лайф рассказывал, что на отечественные лайнеры обратили внимание в Сербии. В республике уже заявили, что готовы приобрести SSJ-100.