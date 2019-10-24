СМИ: Данные ещё миллиона клиентов Сбербанка утекли в Сеть

На чёрном рынке в Интернете обнаружили данные ещё миллиона клиентов Сбербанка. Базу уже выставили на продажу, сообщает "Коммерсант".
Как утверждает СМИ, в базе содержатся полные личные данные клиенты, то есть информация из паспортов, номера телефонов, сумма остатка или задолженности тех клиентов, у которых есть кредиты или кредитные карты.
Более того, даже есть аудиозапись последнего звонка клиента в Сбербанк.
В самом кредитном учреждении опровергают данные об утечке.
В последний раз об утечке данных клиентов Сбербанка сообщалось 3 октября. Тогда СМИ говорили, что личная информация почти 60 миллионов человек оказалась в открытом доступе. В самом банке подтвердили утечку данных лишь 200 карт.
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