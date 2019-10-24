Сурганова призналась, что в детстве физически и умственно отставала в развитии

Певица рассказала, что порой в школе боялась подойти к учителю и что-то спросить.

Певица Светлана Сурганова рассказала, что в детстве отставала в умственном и физическом развитии от своих ровесников.

— У меня была серьёзная задержка умственного и физического развития. Я порой просто боялась подойти к учителю и что-то спросить, — поделилась она в интервью радиоведущей Алле Довлатовой.

По словам Сургановой, ей приходилось крайне тяжело, так как она не тянула школьную программу. Она стеснялась "показаться перед педагогом дурочкой", поэтому лишних вопросов не задавала.

Однако со временем певица победила свой страх и даже догнала в учёбе своих сверстников. Она посоветовала детям не стесняться обращаться к педагогам с просьбой объяснить материал ещё раз. По её мнению, хороший учитель всегда с терпением и тактом ответит на все вопросы.

А участница Евровидения от Украины ранее призналась, что была наркоманкой.