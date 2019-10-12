Участница Евровидения от Украины призналась, что была наркоманкой

Чтобы восстановиться, Гайтана отправилась на родину своего отца в Конго, где жила до пяти лет.

Украинская певица Гайтана, представлявшая страну на Евровидении в 2012 году, призналась, что два года постоянно употребляла наркотики в большом количестве. Об этом артистка рассказала в эфире программы "Жизнь известных людей" на канале "1+1".

На песенном конкурсе Гайтана заняла только 15-е место. Это сильно выбило её из колеи и вогнало в депрессию. Кроме того, в тот период певица разругалась со своим продюсером Эдуардом Климом, который тоже "находился не в лучшей форме".

— Я понимала, что умираю. Я не могла принять решение и оставить эти отношения, — сказала Гайтана.

Лишь спустя несколько лет артистке удалось прийти в себя и разорвать отношения с продюсером. Ради восстановления Гайтана поехала в Конго, на родину своего отца. Певица родилась в Киеве в 1979 году, но почти сразу же после появления на свет её отвезли в Конго. В 1985 году Гайтану привезли обратно на Украину.

Ранее скандал с наркотиками произошёл с российской звездой — актрисой Натальей Бочкарёвой. Её задержали с кокаином. Позже СМИ сообщили, что у звезды сериала "Счастливы вместе" частично парализовало лицо.