Стало известно гражданство погибших в "фуре смерти" в Великобритании

"Essex Police say the 39 bodies found in a container believed to be Chinese nationals" https://t.co/kxQXMD8tv3 — Sofia (@sofyatavares) 24 октября 2019 г.

39 человек, которые погибли в "фуре смерти" в британском графстве Эссекс, были гражданами Китая. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления графства Эссекс.

— Было установлено, что среди погибших восемь женщин. Есть основания полагать, что все они являются гражданками Китая, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Напомним, накануне в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 39 человек. Предполагается, что машина прибыла из Болгарии. 24-летний водитель арестован по подозрению в убийстве, сейчас идёт процесс идентификации погибших.