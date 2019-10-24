Стало известно гражданство погибших в "фуре смерти" в Великобритании

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39 человек, которые погибли в "фуре смерти" в британском графстве Эссекс, были гражданами Китая. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления графства Эссекс.

Было установлено, что среди погибших восемь женщин. Есть основания полагать, что все они являются гражданками Китая, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Напомним, накануне в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 39 человек. Предполагается, что машина прибыла из Болгарии. 24-летний водитель арестован по подозрению в убийстве, сейчас идёт процесс идентификации погибших.

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