В России за два года резко выросло число киберпреступлений

При этом и правоохранительные органы, и население не поспевают — хакеры придумывают всё новые уловки.

Количество киберпреступлений в России резко выросло за последние два года, сообщает News.ru. Так, в 2017 году с января по сентябрь было зарегистрировано 62 496 подобных преступлений, а за тот же период 2019 года эта цифра достигла уже 205 116.

При этом раскрываемость киберпреступлений довольно низкая. Это связано с тем, что часто возникают проблемы с доказательной базой. Да и мошенники придумывают всё новые и новые способы обмана, на которые полицейские не успевают реагировать.

— У нас в стране большой дефицит в области донесения актуальной информации о киберпреступности до населения и в сфере предупреждения и образования по этому направлению. Для России это новое явление. Мер противодействия этому ещё очень и очень мало, — рассказал глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Он отметил, что киберпреступники чаще всего покушаются на такую сферу, как хранение персональных данных. Базы воруют и перепродают. Искоренить взломы не могут в том числе государственные корпорации и крупнейшие частные компании.

Лифшиц отметил, что в России не такое строгое законодательство, как в Европе. Там, например, штраф за утечку данных может достигать 4% от оборота компании. В то время как у нас штраф за раскрытие персональных данных для юрлица составляет 40 тысяч рублей.

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