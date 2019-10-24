Кошку-наркокурьера с полным ошейником гашиша поймали в Татарстане — видео

Пушистый дилер был задержан с поличным сотрудниками исправительной колонии № 10. Его вместе с изъятым веществом направили на экспертизу.

Сотрудники исправительной колонии № 10 в городе Менделеевске поймали кошку-наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России. На питомце обнаружили ошейник, заполненный веществом, похожим на гашиш. Видео поимки животного опубликовал телеграм-канал "Следак шепнул".

Пушистую преступницу заметили на территории исправительной колонии вечером 23 октября. По словам начальника пресс-службы УФСИН России по РТ Алексея Ларина, кошка вызвала подозрения у сотрудников. И неслучайно — она оказалась обученным поставщиком наркотических веществ для заключённых. На данный момент питомца вместе с содержимым его ошейника передали в полицию для экспертизы.

ФСИН уточняет, что в 2010 году в этом же исправительном учреждении был зафиксирован аналогичный случай: сотрудники ИК-10 поймали кошку, в ошейнике которой находился героин. Оказалось, что животное направлялось к своему хозяину — осуждённому, который отбывал наказание в колонии.

— Подельники осуждённого несколько дней не кормили животное, а затем отпустили недалеко от колонии, надев ошейник с наркотическим веществом. Голодная кошка отправилась к своему хозяину и была задержана сотрудниками учреждения, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в прошлом году из кота сделали наркокурьера заключённые колонии общего режима в Туле. Для него смастерили специальный ошейник с карманом для закладок. Животное стало фигурантом дела и было задержано на время следствия как вещдок. Однако полосатый преступник не стал дожидаться судебного разбирательства и сбежал из Новомосковского зоопарка в октябре этого года.